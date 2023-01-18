В Верх-Исетском районе Екатеринбурга зарегистрирован случай бешенства

Жителей просят провести вакцинацию домашних животных. Фото: Павел Ворожцов

На улице Фролова была найдена мертвая собака. Труп животного исследовали специалисты Свердловской областной ветеринарной лаборатории, животное оказалось заражено вирусом бешенства, сообщили в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга.

В районной администрации просят жителей провести вакцинацию своих домашних питомцев. Сделать бесплатную прививку от бешенства домашним животным можно на ветеринарной станции Верх-Исетского района Екатеринбурга на улице Красноуральской, 2. Клиника работает ежедневно с 9:00 до 18:30.

"Только привитая от бешенства собака (кошка) дает гарантию, что вы лично и ваши знакомые не будете получать уколы против бешенства!" — заявляют в администрации района.

Специалисты предупреждают, что бешенство — это опасная вирусная инфекция. Трупы зараженных животных тоже представляют угрозу. Вирус в течение нескольких дней может сохранять жизнеспособность в тканях умершего животного.

Ветеринары просят горожан незамедлительно обращаться в больницу, если на улице их укусила бездомная собака или кошка. Родителей просят предостеречь детей, чтобы они не приближались к уличным животным и не пытались их погладить.

Напомним, в середине августа 2022 года сообщалось, что в регионе были зафиксированы 7 случаев бешенства среди диких животных.