В Екатеринбурге на реке Исети под лед провалился подросток

Мальчика достал из воды его друг. Фото: "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Происшествие случилось в центре Екатеринбурга, два мальчика гуляли по льду на реке Исети.

Под одним из них лед провалился, ребенок угодил в воду. На помощь ему пришел друг, который схватил его за руку и вытянул.

"Второй парень не испугался и пришел на помощь, вытащив его буквально секунд за десять. Мы даже добежать не успели", — сообщила очевидица события паблику "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Областная газета" обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там рассказали, что сообщения о данном инциденте к ним не поступало. Тем не менее в МЧС напомнили, что выход на лед в регионе небезопасен. Передвигаться по нему можно только по ледовым переправам, которые проверили и разрешили использовать сотрудники госинспекции по маломерным судам (ГИМС). Во всех остальных случаях выход на лед опасен. В МЧС просят родителей напомнить детям о правилах поведениях у водоемов в зимнее время.

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