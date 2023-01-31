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Общество / Происшествия
31 января 2023, 10:51

Пнувшая в лицо сверстницу школьница из Нижнего Тагила записала видео с извинениями

Школьница

Подросток записала короткое видео с извинениями. Фото: кадр из видеозаписи школьницы, опубликованной в группе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте"

Ученица школы № 33 Нижнего Тагила записала видеообращение, где извинилась перед девочкой, которую пнула в лицо в школьном туалете.

"Приношу свои искренние извинения. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше никогда не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков", — говорит школьница на видео, которое опубликовали в группе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте".

Видео: группа "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте".

Конфликт между ученицами нижнетагильской школы произошел на прошлой неделе. Одна из девочек пнула в лицо другую, все происходящее дети снимали на камеры телефонов. По предварительным данным, поводом стала переписка между сверстницами в мессенджере.

Напомним, по факту инцидента в полиции начата проверка, к расследованию подключились следственный комитет и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

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