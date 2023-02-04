Полиция Екатеринбурга провела ночной рейд "Улица"

Проверка мест массового скопления молодежи прошла в Октябрьском районе Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сотрудники полиции проверили места скопления молодежи в Октябрьском районе Екатеринбурга в рамках рейда "Улица". Грубых нарушений правоохранители не выявили, однако несколько человек привлекли к ответственности.

В частности, пять человек, из них двоих несовершеннолетних, доставили для разбирательства в дежурную часть. Кроме того, в одной из торговых точек полицейские выявили факт продажи алкоголя без лицензии, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

"Цель мероприятия – профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, проверка мест концентрации лиц, допускающих совершение правонарушений, соблюдение правил торговли и требований миграционного законодательства иностранными гражданами, а также соблюдение подростками комендантского часа", — добавили в полиции.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

К операции были привлечены сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), миграционного отдела, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД. Силовую поддержку оказывали бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. Всего было задействовано 50 сотрудников правоохранительных органов.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сотрудники ППС проверили места, где ранее были зафиксированы правонарушения и преступления. Инспекторы ПДН провели 50 профилактических бесед с подростками и их законными представителями. Наряды ГИБДД были ориентированы на пресечение нарушений правил водителями и пешеходами.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Напомним, осенью 2022 года полиция Екатеринбурга провела рейд в баре "Че почем". Жильцы ближайших к заведению домов жаловались на постоянные драки и крик посетителей на улице.