В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

В Новосибирске обрушился подъезд жилого дома. Фото: telegram-канал МЧС России

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем telegram-канале. На месте работают спасатели МЧС России.

Сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме и дальнейшем возгорании поступило в 3:43 по местному времени. Как сообщается в telegram-канале МЧС России, площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек.

В поисково-спасательных работах задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС России — 323 человека личного состава и 81 единица техники. Также к месту происшествия прибыла аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра. В составе — кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

Видео: telegram-канал МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что самолет Ил-76 с дополнительной группой в составе 50 спасателей и 11 врачей вылетел в Турцию.