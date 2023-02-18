В Екатеринбурге после рейда в полицию доставлены 13 подростков

Рейд полиция провела в микрорайоне Уралмаш. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга в микрорайоне Уралмаш провела рейд в рамках профилактической операции "Улица — подросток". В результате 13 несовершеннолетних, из которых пятерым нет 16 лет, были доставлены в дежурную часть ОВД.

Дети находились вне дома после 22:00, таким образом нарушив закон Свердловской области о комендантском часе для подростков. В отношении их родителей в полиции составлены материалы, которые будут направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Еще 3 административных протокола составлены в отношении хозяев заведений, в которых подростки находились в позднее время. Одного несовершеннолетнего полицейские нашли в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна девочка задержана и привлечена за мелкое хищение. Также в отношении мамы одного ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

К операции были привлечены сотрудники патрульно-постовой службы, отдела по делам несовершеннолетних (ПДН), участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии. Были проверены компьютерные клубы, заведения общепита, торговые центры и другие общественные места.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

"Цель рейда – предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, а также предотвращение преступных действий в отношении самих подростков", — уточнили в полиции Екатеринбурга.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов проверили ночные клубы в Октябрьском районе Екатеринбурга.