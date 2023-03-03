В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры

Житель Тавды вытащил мужчину из горящей квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Тавде местный житель спас человека из жилого дома, где произошел пожар. Степан Кожемяков поднялся на второй этаж и выбил входную дверь в горящую квартиру. К этому моменту ее хозяин уже терял сознание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как рассказал Степан Кожемяков сотрудникам МЧС, когда он пришел на помощь, все помещение уже было в дыму и решение нужно было принимать быстро. Мужчина лег на пол и ползком обследовал квартиру. В одной из комнат он услышал хрип: там находился жилец, который уже начал задыхаться от дыма. Степан Кожемяков вытащил его на улицу и оповестил всех соседей о происшествии.

Дознавателями установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Главное управление МЧС России рассматривает вопрос о поощрении Степана Кожемякова.

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