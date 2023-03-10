СКР проверит школу в Нижнем Тагиле из-за конфликта учеников и педагога

По данным следствия, учитель применил физическую силу в отношении учеников. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области Следственный комитет проверит школу в Нижнем Тагиле после сообщения об учителе, который применил физическую силу к нескольким ученикам.

Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила назначена проверка. По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, инцидент между педагогом и учениками произошел 9 марта, видео конфликта опубликовали в социальной сети. Сейчас следователи опрашивают пострадавших детей, очевидцев, а также представителей школы.

Видео: группа "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети в "ВКонтакте".

В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, который был причинен здоровью школьников. Инциденту будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле ученица одной из школ ударила в лицо свою сверстницу. История получила огласку, после этого девочка публично извинилась перед потерпевшей.