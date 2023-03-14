В Тавде устраняют крупный пожар в производственном ангаре

Площадь пожара составила 1 600 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Тавде сегодня ночью загорелся металлический ангар, в котором производят деревянные паллеты. Пожар охватил площадь в 1 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

К ликвидации возгорания привлечены 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Сейчас пожар локализован. Огнеборцам удалось остановить пламя и не допустить его распространения на соседние постройки.

Работы по тушению пожара продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, накануне огнеборцы ликвидировали пожар в кафе Березовского.