Свердловские полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Задержать курьера удалось благодаря бдительному пенсионеру. Фото: Валерий Горелых

На Среднем Урале сотрудники полиции задержали курьера, который похищал деньги у пенсионеров. Подозреваемым оказался двадцатилетний сепараторщик серовского металлургического завода. По предварительным данным, по вине задержанного пожилые люди лишились около миллиона рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию Качканара обратился пенсионер. Он рассказал, что к нему приехал курьер-мошенник за деньгами. Однако пожилой мужчина не отдал сбережения незнакомцу, а записал номер и марку автомобиля, на котором к нему прибыл злоумышленник. Этим пенсионер спугнул афериста.

Позже в полицию пришла женщина 1943 года рождения, она рассказала, что ее обманули телефонные мошенники. Им через курьера она передала полмиллиона рублей, чтобы спасти от тюрьмы свою дочь, которая якобы устроила дорожную аварию.

Вскоре еще одна пенсионерка едва не лишилась средств по такой же схеме. Однако бдительная жительница, перед тем как передать деньги, позвонила сыну. Вместе они обратились в полицию, благодаря чему оперуполномоченным удалось вычислить и задержать курьера.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Задержанный подозреваемый признался в содеянном. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям. Курьер помещен под стражу на 2 месяца.

"Это пятнадцатый по счету предполагаемый аферист, которого выявили и изобличили свердловские полицейские в 2023 году. На их [мошенников] счету, по предварительным данным, свыше 30 криминальных эпизодов, связанных с обманом людей пожилого возраста. Еще раз убедительно прошу жителей Среднего Урала, у кого есть бабушки и дедушки, регулярно напоминать им о недопустимости передавать — перечислять на неизвестные счета — свои сбережения чужим людям, кем бы они ни представлялись. Только так можно не стать жертвой злоумышленников", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Напомним, накануне телефонные мошенники лишили жительницу Екатеринбурга более миллиона рублей.