В Екатеринбурге автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста

Водитель Toyota не заметил 10-летнего пешехода с велосипедом. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

ГИБДД Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал 10-летний велосипедист. Инцидент произошел на улице Тверитина на нерегулируемом пешеходном переходе.

"10-летний мальчик переходил проезжую часть дороги, спешившись с велосипеда, по нерегулируемому пешеходному переходу и был сбит автомашиной, в результате чего получил травмы", — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Мальчик получил ушиб правой стопы. Бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую городскую больницу № 9.

На месте происшествия 43-летний водитель автомобиля Toyota пояснил, что двигался по дороге со скоростью примерно 20 км/ч. Подъехав к пешеходному переходу, он отвлекся на пешехода с собакой, который пересекал проезжую часть с правой стороны, мальчика с велосипедом заметил поздно, стал экстренно тормозить, но избежать наезда не получилось. Стаж водителя составляет 4 года, медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

В Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть бдительнее, соблюдать осторожность и правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил девочку на пешеходном переходе.