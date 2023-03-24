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24 марта 2023, 11:15

Крупный пожар ликвидирует МЧС в Арамиле

Тушение пожара

По предварительным данным, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Фото: Алексей Кунилов

Возгорание в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной в Арамиле ликвидируют огнеборцы. По предварительным данным МЧС, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 110 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным МЧС, тушение огня осложнено угрозой распространения пламени — по соседству с местом пожара расположен склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

В ликвидации пожара задействованы 49 человек и 16 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: группа "Подслушано "Арамиль" в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, ранее под Екатеринбургом сгорел приют для бездомных животных. 

Областная газета Свердловской области

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