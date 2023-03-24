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24 марта 2023, 20:07

Пожар в научно-производственном комплексе Арамиля ликвидирован

Пожарные

На месте пожара идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В научно-производственном комплексе Арамиля пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сейчас идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

На месте уже работают пожарные дознаватели, которые установят причину происшествия.  

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщают, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе Арамиля не выявлено. Сильный ветер способствовал тому, что дым быстро рассеялся.

Продолжаются мероприятия по контролю качества воздуха в районе ближайших жилых построек.

Напомним, в тушении пожара, который охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров, были задействованы значительные силы МЧС.

Областная газета Свердловской области

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