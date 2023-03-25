Житель Верхней Пышмы перевел телефонным мошенникам более миллиона рублей

Лжесотрудники банка убедили потерпевшего в необходимости оформить заем с целью получения "кредитных каникул". Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

Работник одного из предприятий Верхней Пышмы стал жертвой злоумышленников и лишился более миллиона рублей. Об этом сообщает муниципальный отдел МВД России "Верхнепышминский".

Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Женщина представилась "силовиком" и сообщила, что неизвестные совершают манипуляции с его счетами и пытаются снять денежные средства. Следующий звонок ему поступил от якобы сотрудника Центрального банка, который поинтересовался, какими банками пользуется мужчина. Третьим позвонил "майор" одной из силовых структур и рассказал об уголовной ответственности за финансирование запрещенных фондов, а также о необходимости выполнения всех указаний сотрудников Центрального банка.

Лжесотрудники кредитной организации запутали потерпевшего, убедили его в необходимости оформить кредит с целью получения "кредитных каникул", так как в период их действия мошенники не смогут оформить заем на его имя.

По указанию злоумышленников мужчина через мобильное приложение на свое имя оформил кредит на сумму свыше 1 000 000 рублей. Через банкомат одиннадцатью транзакциями он перевел все деньги на карту, номер которой ему продиктовали мошенники. Позже потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, мошенники под видом сотрудников портала Госуслуги атаковали жителей Свердловской области.