В Екатеринбурге в частном доме найдены тела двоих детей

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В частном доме 25 марта обнаружены тела двоих детей 2015 и 2018 годов рождения.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики.

По сообщениям СМИ, детей убила их мать, а потом совершила самоубийство. На Сортировке под окнами многоэтажки было обнаружено ее тело.

Напомним, ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, которая до смерти избила своего трехмесячного сына.