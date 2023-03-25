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25 марта 2023, 20:49

В Екатеринбурге в частном доме найдены тела двоих детей

полиция

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В частном доме 25 марта обнаружены тела двоих детей 2015 и 2018 годов рождения.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики.

По сообщениям СМИ, детей убила их мать, а потом совершила самоубийство. На Сортировке под окнами многоэтажки было обнаружено ее тело.

Напомним, ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, которая до смерти избила своего трехмесячного сына.

Областная газета Свердловской области

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