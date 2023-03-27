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Общество / Происшествия
27 марта 2023, 09:27

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировались жильцы

МЧС

В 26-этажном доме на улице Николая Кичигина загорелась квартира. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня ночью в 26-этажном доме на улице Николая Кичигина в Екатеринбурге загорелась квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Пламя охватило площадь в 5 квадратных метров на 22 этаже. До приезда огнеборцев из дома эвакуировались 48 жильцов, из них 5 детей.

К тушению огня были привлечены 13 единиц техники и 45 человек личного состава. Открытое горение пожарные ликвидировали спустя несколько минут после прибытия на место ЧП. После этого на объекте были проведены разбор и проливка сгоревших конструкций. В пожаре никто не пострадал.

Напомним, ранее в Арамиле был ликвидирован крупный пожар в научно-производственном комплексе.

Областная газета Свердловской области

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