Подозреваемого в поджоге автомобилей задержала полиция Екатеринбурга

Подозреваемый в поджоге автомобилей помещен под стражу. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники отдела полиции № 6 Октябрьского района Екатеринбурга задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге двух автомобилей. По версии следствия, с помощью поджога мужчина пытался скрыть следы краж.

В полицию поступила информация из МЧС о том, что в Екатеринбурге на улице Новой горели два автомобиля. Повреждены "Нива" и ГАЗель. На месте ЧП сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что обе машины вскрыты, а очаг возгорания находился в салоне. Каждому владельцу причинен ущерб примерно на 200 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полиции после оперативно-разыскных мероприятий удалось найти подозреваемого. Им оказался мужчина 1996 года рождения, у него есть судимость за подобное преступление. Злоумышленник был задержан, в полиции он признался в содеянном и сообщил, что после освобождения из колонии он не работал и нуждался в деньгах. Мужчина решил вскрыть несколько автомобилей и похитить из них ценные вещи.

Из "Нивы" он забрал магнитолу, из ГАЗели — набор инструментов. Чтобы не оставлять следов, подозреваемый поджег обе машины, кинув в них тлеющую бумагу.

Задержанный был взят под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция установила личность поджигателя венков у Вечного огня в Серове.