В Нижнем Тагиле мошенники убедили пенсионерку поджечь военкомат

Пенсионерка из Нижнего Тагила до последнего верила, что никому не навредит, кинув в военкомат бутылку с зажигательной смесью. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле пенсионерка пыталась поджечь военкомат. Бутылку с зажигательной смесью 67-летняя женщина решила бросить в здание после звонков мошенников, которые и убедили ее это сделать.

По данным источника "Областной газеты", пенсионерке длительное время звонили телефонные мошенники. Они представлялись ей сотрудниками службы безопасности банка. Сказали, что ее счета заблокируют, если она не возьмет три кредита, также аферисты уговаривали пенсионерку продать недвижимость. Взамен мошенники пообещали пожилой женщине оформить банкротство.

Позже телефонный собеседник предложил пенсионерке поджечь военкомат. Бабушка до последнего считала, что никому не навредит, кинув в здание бутылку с коктейлем Молотова.

По данным собеседника издания, следы мошенников ведут на Украину, сейчас силовики сконцентрировали внимание на поиске преступников, обманувших жительницу. Пенсионерку предположительно отпустят домой.

Напомним, накануне в Первоуральске вынесли приговор курьерам-аферистам, обманувшим пенсионеров.