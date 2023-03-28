На Серовском тракте в дорожной аварии пострадал семимесячный ребенок

В ДТП пострадали женщина и семимесячный ребенок. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло на 131 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В аварии погиб один человек, а также пострадал семимесячный малыш, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и КамАЗ.

"В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Двое его пассажиров — женщина и семимесячный ребенок — доставлены в больницу", — сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Автоинспекторы организовали реверсивное движение и регулируют поток транспорта.

Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель Toyota сбил 10-летнего велосипедиста.