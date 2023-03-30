В Пелыме ликвидируют последствия взрыва на газопроводе

На газопроводе произошла разгерметизация. Фото: Алексей Кунилов

На газопроводе в районе поселка Пелым (примерно 600 км от Екатеринбурга), где было зафиксировано возгорание, проведут восстановительные работы. Об этом сообщил глава городского округа Пелым Шахит Алиев.

По его словам, накануне на магистральном газопроводе, находящемся на частной территории произошла разгерметизация с последующим возгоранием. Открытое горение было оперативно ликвидировано. Опасности для жителей поселка нет.

"На месте работают специалисты компании, в чьем ведении находится участок. Они будут проводить восстановительные работы", — уточнил Шахит Алиев.

Видео: группа "Екатеринбург — Серов (Online)" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее в Арамиле был ликвидирован крупный пожар в научно-производственном комплексе.