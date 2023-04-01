Темы дня

Общество / Происшествия
1 апреля 2023, 17:02

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка

ДТП с автобусом

Девочка с ушибом головы доставлена в больницу. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля на улице Серафимы Дерябиной, 43а. Пострадали два пассажира — женщина и ребенок, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ маршрута № 58 двигался по улице Серафимы Дерябиной со стороны Объездной дороги в сторону улицы Академика Бардина. В какой-то момент он вынужден был резко затормозить, отчего пассажиры в салоне упали. Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автобуса объяснил, что при перестроении его не пропустил легковой автомобиль, поэтому ему пришлось затормозить.

В результате ДТП пострадали трехлетняя девочка и ее бабушка. С ушибами они доставлены в городские больницы. В момент аварии пострадавшие стояли в салоне автобуса, держались за поручни и готовились к выходу. От резкого торможения не удержались на ногах и упали на пол.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия. Представители отделения технического надзора изучили путевую документацию водителя автобуса.

Напомним, ранее на Режевском тракте произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2023, 17:42 / Спорт
Женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России
01.04.2023, 17:02 / Общество
В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка
01.04.2023, 16:45 / Общество
За сутки коронавирусом заразились 144 свердловчанина
01.04.2023, 16:11 / Общество
Горячее питание в школах станет обязательным
01.04.2023, 15:38 / Общество
В ДТП на Режевском тракте погибли два человека