В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка

Девочка с ушибом головы доставлена в больницу. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля на улице Серафимы Дерябиной, 43а. Пострадали два пассажира — женщина и ребенок, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ маршрута № 58 двигался по улице Серафимы Дерябиной со стороны Объездной дороги в сторону улицы Академика Бардина. В какой-то момент он вынужден был резко затормозить, отчего пассажиры в салоне упали. Сотрудниками Госавтоинспекции водитель автобуса объяснил, что при перестроении его не пропустил легковой автомобиль, поэтому ему пришлось затормозить.

В результате ДТП пострадали трехлетняя девочка и ее бабушка. С ушибами они доставлены в городские больницы. В момент аварии пострадавшие стояли в салоне автобуса, держались за поручни и готовились к выходу. От резкого торможения не удержались на ногах и упали на пол.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия. Представители отделения технического надзора изучили путевую документацию водителя автобуса.

Напомним, ранее на Режевском тракте произошло ДТП, в котором погибли два человека.