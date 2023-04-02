Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель автомобиля "УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 113-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. Погибли два человека, еще двое с травмами доставлены в больницу Богдановича, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" двигался со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. После удара грузовой автомобиль потерял управление и врезался в автомобиль Ford, который двигался следом за "Патриотом". В итоге все транспортные средства оказались в кювете.

В результате ДТП водитель и пассажир УАЗа скончались до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Богдановича. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал.

На месте ДТП работали инспекторы ДПС и следователи. По результатам медосвидетельствования, водитель КамАЗа был трезв. В отношении других водителей — участников аварии — назначены экспертизы.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в дорожной аварии пострадали семилетний мальчик и женщина.

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