Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 113-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. Погибли два человека, еще двое с травмами доставлены в больницу Богдановича, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" двигался со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. После удара грузовой автомобиль потерял управление и врезался в автомобиль Ford, который двигался следом за "Патриотом". В итоге все транспортные средства оказались в кювете.
В результате ДТП водитель и пассажир УАЗа скончались до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Богдановича. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал.
На месте ДТП работали инспекторы ДПС и следователи. По результатам медосвидетельствования, водитель КамАЗа был трезв. В отношении других водителей — участников аварии — назначены экспертизы.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в дорожной аварии пострадали семилетний мальчик и женщина.