В ДТП на Пермском тракте автомобиль разорвало на две части

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 из-за технической неисправности выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Дорожная авария произошла на 173-м км автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита. Автомобиль ВАЗ-2115 разорвало на две части, его водитель и пассажир ​погибли на месте, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным​ данным, 77-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 из-за технической неисправности выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 65-летний водитель DAF двигался в Екатеринбург с семью тоннами бытовой химии, имеет стаж управления автомобилем 39 лет, 1 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показали, что он был трезв. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, житель поселка Ачит, имеет 42-летний стаж вождения, к административной ответственности привлекался 2 раза.

Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

ГИБДД призывает водителей следить за техническим состоянием своих транспортных средств.

Напомним, ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погибли два человека.