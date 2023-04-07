В Качканаре полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения младенца

Хулиганом оказался местный житель, ранее трижды судимый. Фото предоставлено Валерием Горелых

Житель Качканара в состоянии алкогольного опьянения попытался забрать из коляски младенца, приняв его за своего. Ребенок не пострадал.

Сотрудники полиции ОВД Качканара оперативно вычислили подозреваемого, который пытался совершить кражу в сетевом магазине, избил продавца, а также попытался выхватить из коляски младенца. Малыша мужчина оставил в покое только после того, как разглядел его лицо; убедившись, что это не его ребенок, злоумышленник спешно ушел. Однако вскоре он был задержан полицейскими. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, хулиганом оказался местный житель 1983 года рождения, ранее трижды судимый.

"Подразделением дознания полиции Качканара в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ — побои, совершенного из хулиганских побуждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мужчина помещен в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения", — добавил Валерий Горелых.

Также задержанный был привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ — 7.27 (совершение мелкого хищения) и 20.21 (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

Напомним, ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которые избили женщину и ее дочь.