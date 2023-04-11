Полиция Первоуральска поймала сбежавшего из зала суда подсудимого

Подсудимый сбежал через окно второго этажа здания суда. Фото предоставлено Валерием Горелых

Поисковая группа первоуральской полиции спустя пять часов задержала 26-летнего Александра Колмакова, который сбежал прямо из здания суда. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Поймали беглеца в одной из квартир пятиэтажного дома, где он прятался под кроватью. Сопротивления оказать он не успел. Сейчас Колмаков доставлен в изолятор временного содержания, а в ближайшее время его переведут в СИЗО", — рассказал Валерий Горелых.

Напомним, сбежавший уже имел две судимости за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. По словам главы пресс-службы свердловской полиции, Александр Колмаков нарушал требования условно-досрочного освобождения. Из-за этого судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. "Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток", — отметил Валерий Горелых.

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