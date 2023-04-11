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11 апреля 2023, 09:27

Полиция Первоуральска поймала сбежавшего из зала суда подсудимого

Александр Колмаков

Подсудимый сбежал через окно второго этажа здания суда. Фото предоставлено Валерием Горелых

Поисковая группа первоуральской полиции спустя пять часов задержала 26-летнего Александра Колмакова, который сбежал прямо из здания суда. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Поймали беглеца в одной из квартир пятиэтажного дома, где он прятался под кроватью. Сопротивления оказать он не успел. Сейчас Колмаков доставлен в изолятор временного содержания, а в ближайшее время его переведут в СИЗО", — рассказал Валерий Горелых.

Напомним, сбежавший уже имел две судимости за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. По словам главы пресс-службы свердловской полиции, Александр Колмаков нарушал требования условно-досрочного освобождения. Из-за этого судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. "Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток", — отметил Валерий Горелых.

Напомним, ранее полицейские Тугулыма спасли заблудившегося на болоте рыбака.

Областная газета Свердловской области

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