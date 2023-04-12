Свердловские полицейские в Москве задержали телефонного мошенника

Похищенные деньги мошенник обналичивал в банкоматах на станциях московского метрополитена. Фото предоставлено Валерием Горелых

Сотрудники Свердловского гарнизона полиции совместно с московскими коллегами выявили и задержали мужчину, который подозревается в мошеннических действиях. Он выманил у работницы Российских железных дорог из Серова 1,3 миллиона рублей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что потерпевшая обратилась в дежурную часть территориального ОВД, когда узнала, что с ее банковского счета пропала крупная сумма денег. Следственный отдел МО МВД России "Серовский" возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Выяснилось, что пострадавшей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Он убедил серовчанку обналичить все имеющиеся средства в размере 1,3 миллиона рублей и перевести их на якобы безопасные банковские карты.

"В результате проведенных на территории Москвы оперативных мероприятий сотрудниками московской и свердловской полиции подозреваемый был задержан по адресу проживания. Там сыщики обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, имеющих важное значение для расследования, в том числе более 200 сим-карт различных операторов связи, 20 банковских карт различных банков с анкетными данными владельцев, 13 мобильных телефонов, компьютерную технику и другие электронные носители информации", — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, похищенные деньги мошенник обналичивал в банкоматах на станциях московского метрополитена, обменивал их на криптовалюту и перечислял на криптокошелек организатора преступной группы.

Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ему грозит тюремный срок до 10 лет.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении граждан, проживающих в других регионах Российской Федерации", — уточнил Валерий Горелых.

Материалы уголовного дела уже направлены в районный суд.

Видео предоставлено Валерием Горелых

Напомним, ранее в Качканаре полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения младенца.