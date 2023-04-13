В Екатеринбурге жертвой телефонных аферистов стал инженер-конструктор

Екатеринбуржец лишился 750 тысяч рублей по вине телефонных мошенников. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге инженер-конструктор лишился 750 тысяч рублей по вине телефонных аферистов. Городским отделом полиции № 5 Ленинского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Пострадавший 1994 года рождения сотрудникам правоохранительных органов рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился работником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что от его имени поданы заявки на получение кредитов, и предложил изобличить мошенников. Для этого нужно было оформить кредитную карту с лимитом на 150 тысяч рублей и заем на 600 тысяч рублей. Пострадавший выполнил инструкции аферистов и перевел деньги на указанные счета мошенников. После этого звонки от "службы безопасности банка" прекратились, а мужчина понял, что стал жертвой преступников, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции просят жителей быть бдительнее. Не общаться с незнакомцами по телефону, особенно если речь заходит о финансах, не сообщать данные карт, пин-коды, не оформлять кредиты и не переводить деньги неизвестным лицам. Полиция Екатеринбурга продолжает работу по предупреждению мошенничества, в жилых домах, городских учреждениях, организациях и компаниях размещены листовки и памятки с инструкцией, как можно избежать уловок телефонных аферистов.

Напомним, ранее свердловские полицейские задержали телефонного мошенника в Москве.