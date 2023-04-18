Житель Екатеринбурга прятался от приставов в диване

На диване, в котором спрятался обвиняемый, спал ребенок. Фото: скрин видео пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Железнодорожного районного отделения Екатеринбурга принудительно доставили в суд уральца, который обвиняется в краже. Мужчина прятался от сотрудников ведомства в диване. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Обвиняемый не явился в суд для рассмотрения дела по статье 158 УК РФ. Судебные приставы приехали к нему домой. Дверь открыла его супруга, которая сказала, что мужа нет дома и она не знает, где он может находиться. После недолгих поисков сотрудник ведомства обратил внимание на диван, на котором спал ребенок. Он попросил женщину взять малыша на руки. Подняв одну из секций дивана, пристав увидел спрятавшегося мужчину.

Обвиняемого доставили в суд на рассмотрение дела.

Видео: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Напомним, ранее приставы Екатеринбурга взыскали миллионный долг по алиментам.