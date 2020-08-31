В последний день лета Минприроды РФ опубликовало интерактивную карту лесных пожаров

Любой желающий может узнать, сколько лесных пожаров было потушено за сутки в отдельных регионах, какую площадь прошёл огонь и сколько человек участвует в тушении. Фото: сайт Минприроды РФ.

Перед наступлением дождливой осени Министерство природы России запустило интерактивную карту борьбы с лесными пожарами на территории страны. Любой желающий может узнать, сколько лесных пожаров было потушено за сутки в отдельных регионах, какую площадь прошёл огонь и сколько человек участвует в тушении.

Как говорится на сайте министерства, все субъекты РФ окрашены на карте в один из четырёх цветов. Красный цвет указывает на наибольшее число возгораний за последние сутки, действие режима ЧС, особого противопожарного режима и запрет на посещение лесов. Оранжевый и жёлтые цвета говорят о средних и минимальных показателях по числу и площади пожаров. В зелёных регионах лесных пожаров не наблюдается вообще - в их числе находится Свердловская область.

С помощью карты также можно узнать, сколько специалистов и техники задействовано в тушении лесных пожаров. Отмечается, что карта будет обновляться каждый день. При оценке ситуации в регионе учитывается число возгораний, пройденная огнём площадь и действие режима ЧС.

Напомним, что 12 августа на Среднем Урале был потушен последний лесной пожар на территории Ивдельского лесничества. Его площадь составила 1600 гектаров.