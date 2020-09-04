На выходные Нижний Тагил окутает смог

Неблагоприятные условия продержатся на территории муниципалитета все выходные. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Неблагоприятные условия продержатся на территории муниципалитета все выходные.

Как говорится в сообщении на сайте Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, продержатся на территории Нижнего Тагила с с 20:00 4 сентября до 20:00 7 сентября. Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что первые осенние выходные на Среднем Урале пройдут без заморозков. Однако жару ожидать тоже не стоит: в субботу, 5 сентября, температура воздуха ожидается в районе +13...+18, в воскресенье будет немного теплее - столбики термометров вырастут +15...+18. Будет облачно, но без осадков.