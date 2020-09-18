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18 сентября 2020, 11:54

В Свердловской области сохранятся ночные заморозки

заморозок

Заморозки до -2°С ожидаются в Свердловской области. Фото: Нина Георгиева.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. На Среднем Урале сохранятся ночные заморозки.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, ночью 19 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -2°С. Данное предупреждение, которое зачастую касается Курганской и Челябинской областей, в этот раз на близлежащие регионы не распространяется.

Стоит отметить, что ранее синоптики прогнозировали 0°С на ближайшую ночь. Также обновились данные по дневной температуре. Так, в субботу днём потеплеет до +12...+17°С.

В ночь на воскресенье, 20 сентября, столбики термометра покажут +4...+9°С. Днём воздух прогреется до +12...+17°С, в низинах будет прохладнее – всего +7°С.

Добавим, в минувшую ночь местами в регионе фиксировались заморозки до -2°С.

Фото: сайт ФГБУ «Уральское УГМС»

Добавим, в Екатеринбурге, где сегодня стартует Ural Music Night, днём 18 сентября ожидается +12...+14°С. Ночью 19 сентября столбик термометра опустится до +6...+8°С, днём станет теплее – до +16...+18°С. Во второй выходной в уральской столице будет +7...+9°С ночью, +12...+14°С.

Фото: сайт ФГБУ «Уральское УГМС»

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