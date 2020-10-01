Садоводов Краснотурьинска призвали не подкармливать медведей. Фото: скрин страницы замглавы администрации ГО Краснотурьинск Александра Катаева.

На территорию садовых товариществ Краснотурьинска продолжают заходить медведи. Этому способствуют сами граждане.

Такое мнение высказал замглавы администрации ГО Краснотурьинск Александр Катаев на личной странице в Instagram. По его словам, садоводы на своих участках выбрасывают еду, за которой могут придти косолапые.

"Появлению медведей на территории коллективных садов, как правило, способствует поведение самих садоводов. Буквально вчера наблюдали картину, как на компостную кучу, в трёх метрах от следов ночного посетителя, выкинули пару булок хлеба", – отметил он.

Садоводы объяснили своё поведение тем, что медведь приходит ночью, когда их нет на месте. Про тех, кто круглосуточно живёт в саду они не подумали. И это не единственный случай.

"На соседней улице этого же товарищества "чтобы медведь яблоню не ломал" додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берёт и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?", – говорит Александр Катаев.

Замглавы администрации городского округа подчеркнул, что прикармливая дикого медведь зверю оказывается "медвежья услуга", а для рядом находящихся людей создаётся реальная опасность жизни.

Ранее "Областная газета" рассказывала о выходе медведей в Североуральске. Во время очередного своего визита косолапый прогулялся по улице Клубной и ушёл обратно в лес.

"Нынешнее лето выдалось сухим, ягоды почти нет, а это основная пища медведей. По данным учёта, у нас в области немногим более 4 000 медведей, и численность их растёт. Если медведь хоть один раз вышел к людям, он придёт снова", – рассказал изданию сотрудник департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Андрей Юровских.

Известно о выходах медведей к людям и в других свердловских муниципалитетах. Стоит помнить, что голодный зверь может и напасть. Во всех памятках советуют при встрече с медведем не поддаваться панике, не убегать – это для него провокация, не поворачиваться к нему спиной и удаляться медленно. Желательно издавать не характерные для природы звуки, бренчать ведром, громко разговаривать. Всё это правильно, но надо понимать, что в радиусе 15–20 метров вокруг животного – его личная территория и лучше зверя не провоцировать.