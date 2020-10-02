На Средний Урал придут заморозки до -4°С

Холодная погода сохранится и в первой половине следующей недели: температура воздуха 5-8 октября ночью -3...+2°, днём +4...+9°. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики пообещали заморозки в выходные. В ночь на 4 октября в Свердловской области похолодает до -4°С, в Екатеринбурге - до -1°С.

Бабье лето задержится на Среднем Урале только до субботы. Уже 3 октября столбики термометров опустятся на 4-5° (до +9...+14°С), местами пройдёт небольшой дождь. В следующие дни станет ещё прохладнее.

В ночь на воскресенье в Свердловской области ожидается до +1...-4°С, в Екатеринбурге - до +1...-1°С. Днём 4 октября воздух прогреется лишь до +4...+9°С.

"В выходные антициклон уступит давлению арктического фронта, под влиянием которого в Свердловской области пройдут небольшие дожди, похолодает. В субботу температура воздуха значительно понизится на территории Среднего Урала, в воскресенье северный воздух охватит и Южный Урал. Холодная погода сохранится и в первой половине следующей недели: температура воздуха 5-8 октября ночью -3...+2°, днём +4...+9°. Значительных осадков в этот период не ожидается", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.