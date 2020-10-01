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1 октября 2020, 07:50

Бабье лето закончится в Свердловской области в выходные

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Уже в субботу, 3 октября, похолодает на 4-5°, местами пройдёт небольшой дождь. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют возвращение прохладной и дождливой погоды с 3 октября. Бабье лето задержится в Свердловской области и Екатеринбурге только до субботы.

В конце рабочей недели будет тепло и сухо. Воздух в регионе прогреется до +13...+19°С. Ночью ожидается до +2...+7°С. Уже в субботу, 3 октября, похолодает на 4-5°, местами пройдёт небольшой дождь. В следующие дни станет ещё прохладнее.

Добавим, что в четверг, пятницу и субботу сохранится неустойчивый слабый ветер. Ранее синоптики предупреждали о смоге, который окутает область до пятницы.

Напомним, что тёплая и сухая погода пришла на Средний Урал в прошлую пятницу. Такой период в конце сентября или в первой половине октября называют бабьим летом. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко обещала, что такая погода продержится в течение оставшихся сентябрьских дней и в первые дни октября.

Публикуем подробный прогноз погоды на первые дни октября:

Фото: данные Уральского гидрометцентра

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