На Среднем Урале ожидаются заморозки до -3°С

В ночь на 11 и 12 октября будет до +2...+7, при прояснении до -3°С. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшие три ночи в Свердловской области ожидаются заморозки. Местами столбики термометров будут опускаться до -3°С.

В ночь на 11 и 12 октября будет до +2...+7, при прояснении до -3°С. В ночь на вторник похолодает до -1...+4°С.

При этом в выходные и в начале недели на Среднем Урале будет по-осеннему тепло, до +9...+14°С. Сильных осадков не предвидится.

"Антициклон, определяющий погоду Урала, мигрирует сейчас на сопредельные с Россией районы Казахстана. Атмосферное давление в Свердловской области в ближайшие сутки немного понизится. Здесь будет ветрено, при значительной облачности на севере и кое-где на востоке области пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха будет превышать норму на 2-3°. Следующая рабочая неделя больших коррективов в погоду Урала не внесёт: ожидается температура воздуха ночью +2,+6°, днём +9,+14°, осадков по-прежнему немного", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня будут держаться плюсовые температуры.