Свердловчан предупредили о сильном ветре

На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Фото: Павел Ворожцов.

Завтра, 16 октября, на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. Спасатели напомнили жителям региона правила безопасности, которые необходимо соблюдать при непогоде.

Тех, кто во время сильного ветра находится в здании, просят закрыть все окна и двери, а тех, кто оказался на улице, - держаться подальше от зданий, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев и промышленных объектов. Особенно опасно проходить мимо строящихся или ремонтируемых зданий.

Владельцам автомобилей не стоит оставлять транспорт рядом с деревьями и рекламными щитами, предостерегают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также уральцев просят прекратить работы на открытом воздухе и на высоте, не использовать открытый огонь, по возможности отключить электроприборы.

При возникновении происшествий обратиться за помощью можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, как писала ранее "Областная газета" ночью 16 октября в Свердловской области будет +2...+7 °С, на крайнем севере до -3 °С. Днём столбик термометра покажет +11...+16 °С, на крайнем севере только +6 °С. Прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег.