На Среднем Урале выпал первый снег

Снег выпал в Нижнем Тагиле и его окрестностях, а также на севере региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в ночь на 17 октября выпал первый снег. Кадры заснеженных дорог и деревьев появились в социальных сетях.

Снег выпал в Нижнем Тагиле и его окрестностях, а также на севере региона. После выпадения белые хлопья не растаяли и образовали снежный покров. Фотографии засыпанного снегом города появились на странице сообщества «Типичный Тагильчанин» Вконтакте.

Отметим, что накануне в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, когда в регионе выпадет снег и придёт похолодание.

По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, уходящая неделя была тёплой: температура воздуха превышала климатические значения на 5…8 градусов. Однако холода уже приближаются: осадки в виде мокрого снега уже наблюдались на севере Пермского края. Вызвавший их циклон уже прошёл через Предуралье и север Свердловской области, а следом за ним придёт и холодный воздух.

Отмечается также, что на следующей неделе осадки в виде снега ожидаются на севере и в горах Свердловской области. При этом температура воздуха будет преимущественно ниже 0 градусов.

В начале предстоящей недели на юге Свердловской области ещё возможны осадки в виде дождя, однако к середине недели при понижении температуры там тоже пойдёт снег. В ряде районов синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и образование снежного покрова, особенно на севере региона.