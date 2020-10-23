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Общество / Природа
23 октября 2020, 15:37

Свердловские спасатели выпустили предупреждение о непогоде 24 октября

гололёд

Пешеходам, особенно пожилым людям, рекомендуют пользоваться тростями. Фото: Галина Соловьёва.

В субботу, 24 октября, в Свердловской области прогнозируют мокрый снег, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также гололедицу на дорогах. В связи с этим спасатели предупреждают о возможности возникновения аварийных ситуаций.

Сообщения о необходимости принять меры по подготовке всех сил и средств к реагированию на такие ситуации направлены в органы власти, местного самоуправления, ответственные министерства и ведомства, а также на объекты инфраструктуры, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловчан просят быть особенно осторожными в этот период. Так, автовладельцам, отправляющимся в поездку, необходимо учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения. Парковать автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев не стоит, так как порывистый ветер может привести к их повреждению.

Пешеходам, особенно пожилым людям, рекомендуют пользоваться тростями и надевать обувь с нескользящей подошвой. Руки при ходьбе должны быть свободными: это позволит сохранять равновесие и не упасть.

Кроме того, в период непогоды гражданам необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от турпоходов. 

О возникновении происшествий следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

По данным Уральского гидрометцентра, завтра ночью на Среднем Урале местами пройдёт небольшой снег, днём также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах может произойти налипание мокрого снега на провода, гололёд, снежный накат. Температура воздуха ночью составит -10...-5 ºС, днём -2...+3 ºС. 

Напомним, ранее уральских водителей предупредили о гололёде на федеральных трассах. Автомобилистам напомнилио необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

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Областная газета Свердловской области

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