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Общество / Природа
26 октября 2020, 15:40

Свердловское МЧС продлевает предупреждение о непогоде третий день подряд

Метель

Во вторник на территории региона ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с. Фото: Павел Ворожцов.

ГУ МЧС по Свердловской области продлевает предупреждение о непогоде на 27 октября. Во вторник на территории региона ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Согласно информации на сайте Уральского гидрометцентра, уже сегодня вечером в Свердловской и Челябинской областях ожидается снегопад, налипание мокрого снега на провода, гололёд и гололедица на дорогах. Местами могут образоваться снежные заносы.

Свердловские спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности на улице и в быту. В свою очередь ФКУ "Уралуправтодор" просит автомобилистов быть особенно внимательными в ближайшие дни, соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим.

Как сообщала "Областная газета", 26, 27 и 28 октября в Свердловской области ожидается мокрый снег с дождём, местами сильные осадки, а также падение температуры до -13 ºС.

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