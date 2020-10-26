Свердловское МЧС продлевает предупреждение о непогоде третий день подряд

Во вторник на территории региона ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с. Фото: Павел Ворожцов.

ГУ МЧС по Свердловской области продлевает предупреждение о непогоде на 27 октября. Во вторник на территории региона ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Согласно информации на сайте Уральского гидрометцентра, уже сегодня вечером в Свердловской и Челябинской областях ожидается снегопад, налипание мокрого снега на провода, гололёд и гололедица на дорогах. Местами могут образоваться снежные заносы.

Свердловские спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности на улице и в быту. В свою очередь ФКУ "Уралуправтодор" просит автомобилистов быть особенно внимательными в ближайшие дни, соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим.

Как сообщала "Областная газета", 26, 27 и 28 октября в Свердловской области ожидается мокрый снег с дождём, местами сильные осадки, а также падение температуры до -13 ºС.