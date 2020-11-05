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5 ноября 2020, 08:26

В Свердловскую область вернутся осадки в виде мокрого снега и дождя

Трамвай едет в снег

В Екатеринбурге осадки ожидаются с субботы. Фото: Галина Соловьёва

В конце недели на Среднем Урале ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на юге до умеренных. Днём температура воздуха пока останется плюсовой.

5 ноября столбики термометров в регионе поднимутся до +1...+6°С. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. В ближайшие две ночи уральские синоптики прогнозируют заморозки до -2°С. Днём в пятницу потеплеет до +3...+8°С, в субботу - до +1...+6°С.

В Екатеринбурге ни днём, ни ночью столбики термометров не опустятся ниже 0°С. А осадки начнутся с субботы.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что температура воздуха в начале ноября продолжит незначительно колебаться в диапазоне ±4 °С, превышая обычные для этой поры значения на 2-3°.

Подробный прогноз погоды на 5-7 ноября:

Прогноз погоды на 5-7 ноября. Фото: Уральский гидрометцентр

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Областная газета Свердловской области

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