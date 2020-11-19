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19 ноября 2020, 07:47

В Свердловскую область придёт небольшое потепление

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Морозы на Среднем Урале сменятся небольшим потеплением. Фото: Галина Соловьёва

20 ноября воздух на Среднем Урале может прогреться до +2°С. Снега до конца недели не ожидается.

В четверг, 19 ноября, уральские синоптики обещают до -1...-6°С. Местами возможна гололедица на дорогах. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 15 м/с.

Следующая ночь будет менее морозной - до -4...-9°С. В пятницу днём потеплеет до +2...-3°С. Будет облачно с прояснениями.

В ночь на 21 ноября ожидается до -5...-10°С, днём - до 0...-5°С.

В Екатеринбурге до плюсовых значений температура воздуха повышаться не будет.

Напомним, что на прошлой неделе в Сверлдовской области прогнозировали морозы до -20°С.

"Необычно тёплая погода первой декады ноября с температурой на 5-6° выше нормы отодвинула начало зимнего периода на две недели. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в южной половине области осуществился лишь 10 ноября. Несмотря на неоднократное выпадение снега, формирование постоянного снежного покрова пришлось на 9-10 ноября, при средних датах 2-7 ноября", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

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