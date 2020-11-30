В Свердловскую область придут морозы до -25ºС

Температура воздуха может отклониться на 5-10 градусов от нормы и составить -20...-25 ºС. Фото: Нина Георгиева

Гидрометцентр России на этой неделе прогнозирует морозы в ряде регионов, в том числе в Свердловской области. Температура воздуха может отклониться на 5-10 градусов от нормы и составить -20...-25 ºС.

"Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. В течение недели холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Добавим, что уральские синоптики прогнозируют в начале нынешней недели морозные дни (до -15ºС) и ночи (до -25 ºС). При этом осадков не предвидится. В некоторых районах области возможна изморозь, на дорогах гололедица.