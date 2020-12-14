Почему в Свердловской области уже трижды с начала зимы продляют предупреждение о смоге?

Столица Урала находится в смоге уже больше двух с половиной недель, но, по прогнозам синоптиков, скоро ситуация должна измениться. Фото: Галина Соловьёва

Начиная с 30 ноября Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно информирует жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях. Режим продляли трижды: сначала до 4 декабря, затем до 11-го, потом до 16-го. Нет, погода стояла не такая уж плохая – без сильных морозов, без ветра, без осадков. Но именно эти факторы и привели к смогу – скапливанию вредных выбросов промпредприятий и автотранспорта в воздухе.

– С начала зимы Свердловская область находилась в поле повышенного давления, в антициклоне, – объясняет синоптик Уралгидромета Диана Сарыева. – Погода стояла безветренная, осадков почти не было, а это плохие условия для рассеивания вредных выбросов. Да, иногда ветер дул, но умеренный, на общую ситуацию он не влиял. После 16 декабря антициклон будет смещаться на северо-восток, пройдут осадки, и ситуация должна измениться.

Всего в нынешнем году, с 1 января по 14 декабря, в нашем регионе, по словам синоптика, было составлено 13 предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях – чуть больше, чем за такой же период в прошлом году. Все они имели первую степень – самую слабую, не опасную для здоровья людей. К слову, сами предупреждения адресуются в первую очередь промышленным предприятиям, которые обязаны снизить выбросы в атмосферу в такой период.

В период действия предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, согласно информации на сайте Уралгидромета, фиксировались в Каменске-Уральском (фторид водорода), Краснотурьинске (взвешенные вещества) и Нижнем Тагиле (формальдегид). Но очень незначительные.

– Отмеченные в начале декабря в трёх городах превышения укладываются в нормы и не могут навредить, – подчеркивает Диана Сарыева. – Негативное влияние на атмосферу в крупных городах в последние годы оказывают не столько предприятия, сколько автотранспорт. На его долю приходится 87–88 процентов всех вредных веществ.

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Опубликовано в №234 от 15.12.2020