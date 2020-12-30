Морозы до -38 °С: прогноз погоды на Среднем Урале на 31 декабря и 1 января

В новогоднюю ночь ожидаются морозы на юге Свердловской области до -24...-29 °С, на севере до -33...-38 °С. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики опубликовали подробный прогноз на 31 декабря и 1 января. В новогоднюю ночь ожидаются морозы на юге Свердловской области до -24...-29 °С, на севере до -33...-38 °С.

Морозы на Среднем Урале задержатся до начала следующего года. В период с 3 по 5 января мороз ослабеет до -16...-22 °С.

"В начале недели циклон, подошедший с ЕТ России к Уралу, перевалит горы в районе Ивделя-Серова. Вслед за циклоном на Урал прорвется очередная порция выхоложенного арктического воздуха. В последние предновогодние дни и в первые дни нового года ожидается морозная погода, без значительных осадков: температура воздуха ночью -27...-32°, в отдельных районах севера и востока Свердловской области до -38°, днём -21...-26°", - рассказала Галина Шепоренко.

Сегодня, 30 декабря, похолодает до -23...-28 °С, на крайнем юге до -18...-23 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков, в отдельных районах изморозь.

В ночь на 31 декабря синоптики прогнозируют на севере и востоке до -34...-39 °С, на юге -23...-28 °С. В последний день нового года будет -16...-21 °С, на севере до -25...-30 °С, на крайнем севере до -35 °С. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер неустойчивый.

1 января подморозит до -24...-29 °С, на юго-западе -18...-23 °С, на крайнем севере до -31...-36 °С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 31 декабря будет до -16...-18 °С. В пятницу похолодает до -21...-23 °С. В новогоднюю ночь ожидается до -27 °С.

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Прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. Фото: Уральский гидрометцентр