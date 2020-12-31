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Общество / Природа
31 декабря 2020, 17:43

В Екатеринбургском зоопарке символами 2021 года назвали мини-оленя и бегемота

У бегемота Евы 31 декабря день рождения.

У бегемота Евы 31 декабря день рождения. Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке определись с символами на 201 год. Поскольку быков в зверинце нет, на это звание претендуют его близкие родственники - мини-олень и бегемот Ева.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, в качестве живых символом наступающего года, который по китайскому календарю считается годом Быка, решили выбрать его ближайших родственников – мало кто знает, но бегемот на самом деле относится к копытным.

К слову, у бегемота Евы 31 декабря день рождения. Так что в зоопарке уверены, что предстоящий 2021 - будет несомненно её годом.

Также в екатеринбургском зоопарке обитают самые маленькие представители копытных. Называется вид большой оленёк, но на самом деле он совсем не большой - размером с крупную кошку.

Отметим, что прошлые годы в зоопарке устраивали на Новый год ёлки и проводили праздники. Однако в этом году из-за пандемии и введённых в регионе ограничений от массовых торжеств пришлось отказаться.

Добавим, что сегодня, 31 декабря зоопарк не работает. С 1 января по 10 января зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00. Кассы закрываются на час раньше.

Напомним, что  в этом году Екатеринбургский зоопарк отметил своё 90-летие.

Областная газета Свердловской области

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