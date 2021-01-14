Спасатели предупреждают свердловчан о метелях и сильном ветре.Фото: Алексей Кунилов.

В пятницу, 15 января, на территории Среднего Урала ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, снегопад и метель. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности в ненастную погоду.

В ближайшие дни уральцам необходимо воздержаться от дальних поездок на машине и турпоходов в лес. Сотрудники МЧС призывают автомобилистов быть максимально бдительными при управлении транспортом, избегать резких манёвров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в случае если загородная поездка неизбежна, в автомобиль необходимо положить как минимум лопату, топор и трос. У водителей должен быть при себе заряженный мобильный телефон. Также рекомендуется брать с собой термос с горячим чаем.

Жителям городов напоминают, что снег накрывает ямы и неровности, поэтому передвигаться по тротуарам следует с особой осторожностью. Прятаться от ветра около стен домов может быть опасно, так как из-за сильного ветра с крыш и балконов может упасть наледь.

Напомним, сегодня утром "Областная газета" сообщала о небольшом потеплении на Среднем Урале и последующем возвращении в регион 30-градусных морозов. В ночь на пятницу будет до -17...-22, в горах и низинах до -26. Днём 15 января синоптики прогнозируют до -9...-14, на севере до -19, на крайнем юге до -5 градусов.