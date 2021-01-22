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Общество / Природа
22 января 2021, 16:27

После суровых морозов на Средний Урал придут оттепели

девушка радуется тёплой зиме

На Среднем Урале резко потеплеет. Фото: Галина Соловьёва.

На следующей неделе на Среднем Урале резко потеплеет. В регионе ожидаются слабые дневные оттепели.

Однако перед этим уральцам предстоит пережить сильные морозы: в ближайшие выходные в регионе похолодает до -43°. Перед потеплением в Свердловскую область придёт снегопад. Он начнётся в воскресенье в западных районах.

"Температура воздуха на следующей рабочей неделе в южной половине Свердловской области будет колебаться ночью от -7° до -16°, днём - от -2° до -8°С. На севере области погода по-прежнему окажется морознее, чем на юге, на 5-9°С", - рассказала Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она добавила, что до конца января похолоданий на Среднем Урале больше не предвидится.

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