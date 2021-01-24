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24 января 2021, 15:20

Холода не вернутся: январь-2021 стал самым морозным на Среднем Урале за 15 лет

Морозы отступают – возвращения экстремальных температур в феврале не предвидится.

Морозы отступают – возвращения экстремальных температур в феврале не предвидится. Фото: Галина Соловьева

Уральские синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет. Морозы отступают – возвращения экстремальных температур в феврале не предвидится.

По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, погода в январе в Свердловской области оценивается специалистами, как аномальная. В последний раз такие крепкие и продолжительные морозы в регионе были зафиксированы в 2006 году.

Особенно морозно было в на севере области. Например, в Ивделе на протяжении всего месяца температура держалась на восемь градусов ниже нормы.

«Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила -28 градусов. Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят», - приводит слова специалиста департамент информполитики Свердловской области.

 Добавим, что в Екатеринбурге в последние дни также было необычайно холодно. 23 января в уральской столице столбики термометров опустились ниже -30 градусов. По словам Галины Шопоренко, для Екатеринбурга такая морозная погода также считается непривычной.

Добавим что по прогнозам синоптиков, вчерашний день стал финальным в череде январских морозов. В ближайшее время в регион придёт потепление.

Областная газета Свердловской области

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