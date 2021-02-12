Гололёдные явления могут стать причиной ЧС как для пешеходов, так и для транспорта. Фото: Павел Ворожцов.

В выходные, 13 и 14 февраля, в Свердловской области ожидаются снегопады и гололёд. Об этом жителей региона предупредили синоптики и МЧС.

На Среднем Урале ожидаются гололёдные явления, которые могут стать причиной ЧС как для пешеходов, так и для транспорта. Также в ближайшие пару дней стоит быть готовыми к авариям на системах энергоснабжения и связи. Причиной таких инцидентов может стать налипание мокрого снега на провода и деревья.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей быть внимательными и беречь своё здоровье. Водителям стоит неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а пешеходам – помнить о скользких дорогах и подбирать подходящую обувь.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

Фото: Уральский гидрометцентр

Читайте также:

Холода в Свердловской области продержатся до субботы.