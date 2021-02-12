Темы дня

Общество / Природа
12 февраля 2021, 15:13

В Свердловской области ожидаются снегопады и гололёд

гололёд

Гололёдные явления могут стать причиной ЧС как для пешеходов, так и для транспорта. Фото: Павел Ворожцов.

В выходные, 13 и 14 февраля, в Свердловской области ожидаются снегопады и гололёд. Об этом жителей региона предупредили синоптики и МЧС.

На Среднем Урале ожидаются гололёдные явления, которые могут стать причиной ЧС как для пешеходов, так и для транспорта. Также в ближайшие пару дней стоит быть готовыми к авариям на системах энергоснабжения и связи. Причиной таких инцидентов может стать налипание мокрого снега на провода и деревья.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей быть внимательными и беречь своё здоровье. Водителям стоит неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а пешеходам – помнить о скользких дорогах и подбирать подходящую обувь.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

Фото: Уральский гидрометцентр

Читайте также:

Холода в Свердловской области продержатся до субботы.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 16:25 / Общество
Медведям и тиграм в Екатеринбургском зоопарке увеличат жилплощадь
12.02.2021, 15:45 / Общество
В Екатеринбурге стали реже угонять машины
12.02.2021, 15:37 / Экономика
Центробанк РФ четвёртый раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
12.02.2021, 15:13 / Общество
В Свердловской области ожидаются снегопады и гололёд
12.02.2021, 15:08 / Общество
Владимир Путин наградил Андрея Козицына знаком отличия "За благодеяние"