Очень сильные морозы простоят на Урале до 25 февраля

Аномальные холода продержатся в четырёх регионах до четверга. Фото: Галина Соловьева

Уральские синоптики продлили действие штормового предупреждения из-за жутких морозов. Аномальные холода продержатся в четырёх регионах до четверга.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 февраля в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и в Пермском крае сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет держаться на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Так, с 21 по 25 февраля в Свердловской области температура воздуха местами будет опускаться до -41 градуса (на крайнем севере до -44), в Пермском крае до -40…-43.

По данным синоптиков, в понедельник, 22 февраля, в Свердловской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег и изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -23…-28 (при прояснении -30…-35), на севере до -32…-37, на крайнем севере до -42. Днём немного теплее - -19…-24 (на севере -28…-33). Ветер неустойчивый и слабый.

Во вторник, 23 февраля, на Среднем Урале похолодает ещё сильнее: ночью -30…-35 (при прояснении до -40), а на крайнем севере до -39…-44. Днём -24…-29. Ветер северный 4-9, днём с порывами до 14 метров в секунду.

После праздников, в первый рабочий день на предстоящей неделе, 24 февраля, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью -30…-35 (при прояснении до -40), днём -19…-24. Ветер северный 6-11с порывами до 15 м/с.

В Екатеринбурге ближайшие три дня по ночам столбики термометров могут опуститься до -32 градусов.

Напомним, ранее в феврале в Свердловской области уже неоднократно объявляли предупреждение из-за морозов.